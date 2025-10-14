Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел оперативное совещание

На встрече руководитель муниципалитета Сергей Джеглав и его заместители обсудили готовность городского округа Лосино-Петровский к зимнему периоду. Часть вопросов касалась демонтажа нестационарных торговых объектов и поддержки участников специальной военной операции.

Приводить в порядок улицы и дворы зимой будут сотрудники муниципального учреждения «Городское хозяйство» и подрядчик. Это 144 километров дорог, а также 161 километр дворовых и общественных пространств.

Коммунальные службы Лосино-Петровского полностью обеспечены всей необходимой техникой: 24 машины и 31 ручной ротор. Она исправна и готова к работе. Сотрудники коммунальных служб создали на складах достаточный запас запчастей, расходных и противогололедных материалов. Для вывоза и складирования снега в деревне Митянино утвердили две специализированные площадки.

Водителей и механизаторов в штате достаточно. Сейчас администрация работает над увеличением количества дворников. До 1 ноября для уборки улиц приобретут 120 лопат и 80 ледорубов.

Также на встрече затронули тему поддержания порядка в сфере торговли. С начала 2025 года в Лосино-Петровском демонтировали 25 объектов нестационарной торговли. В следующем году планируют снести еще два. Работу в этом направлении в округе продолжат.

Помимо этого, собравшиеся обсудили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Администрация муниципалитета сотрудничает с государственным фондом «Защитники Отечества» и местным отделением Ассоциации ветеранов СВО. Каждый месяц бойцы и их близкие обращаются по разным вопросам. В среднем поступает около 30 заявок. Каждый вопрос решают оперативно.

На этой неделе в муниципалитете запустят цикл мероприятий в рамках региональной программы «Промышленного туризма для участников СВО и членов их семей». Они посетят ведущие предприятия округа. Так, в четверг бойцы спецоперации и их близкие отправятся в мебельную компанию «Тайпит». Гости познакомятся с основными этапами производства продукции и существующими вакансиями.

«Будем и дальше работать по всем нашим приоритетным направлениям», — заключил Сергей Джеглав.