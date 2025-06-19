Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав навестил семью погибшего бойца СВО

В Лосино-Петровском большое внимание уделяют поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав навестил супругу погибшего бойца Серафиму.

Муж Серафимы Эдуард Кисляков до начала специальной военной операции проживал в поселке городского типа Свердловский. Он трудился оперативным дежурным в полиции. В сентябре 2022 года Эдуарда мобилизовали. На фронте бойцу присвоили должность стрелка мотострелкового отделения. Эдуард погиб 30 октября того же года, спасая боевых товарищей от минометного обстрела в селе Макеевка Луганской Народной Республики.

Защитника посмертно наградили орденом Мужества. В его честь в Свердловской школе № 2 открыли парту героя. А на фасаде дома № 8 по улице Строителей, где жил Эдуард Кисляков, в феврале 2025 года установили памятную доску.

Серафима обратилась к Сергею Джеглаву с просьбой организовать перевозку мебели на дачу и оказать помощь в заготовке дров. Глава Лосино-Петровского пообещал решить эти вопросы.

«Считаю, что сохранение памяти о героях специальной военной операции объединяет все российское общество. А семьи военнослужащих должны знать, что государство помнит о неоценимых подвигах ребят и всегда готово прийти на помощь», — подчеркнул в своем телеграм-канале Сергей Джеглав.