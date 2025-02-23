Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав навестил семью бойца СВО

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский Сергей Джеглав вместе с депутатом Государственной думы Александром Толмачевым посетили семью участника специальной военной операции. Такие визиты представителей власти играют важную роль — они не только помогают решать текущие проблемы семей участников СВО, но и демонстрируют внимание и заботу со стороны общества.

Шамиль, герой семьи, родился в Пензенской области. С детства он мечтал о службе в армии, и 12 августа 2023 года его мечта стала реальностью — он подписал контракт и отправился на специальную военную операцию. На Авдеевском направлении Шамиль служил рядовым пулеметчиком. К сожалению, на данный момент он числится без вести пропавшим, но его семья продолжает надеяться на скорое возвращение Шамиля домой.

Супруга Шамиля, Инна, вместе с двумя дочерьми проживает в деревне Кармолино. Несмотря на непростую ситуацию, она сохраняет силу духа и делает всё возможное для обеспечения своих детей. Ранее Инна обращалась к местным властям с просьбой о предоставлении бесплатного проезда младшей дочери до места учёбы. Благодаря этому карта «Стрелка» теперь ежемесячно пополняется, что облегчает поездки ребенка.

Семья живет в доме с печным отоплением, что создает дополнительные сложности в зимний период. В прошлом году Инна обратилась за помощью с запасом дров, и уже в сентябре её просьба была удовлетворена — дрова доставили, что значительно упростило жизнь семьи. Однако дом нуждается в срочном ремонте: протекающая крыша требует незамедлительного вмешательства. Этот вопрос взяли под контроль депутаты, которые сейчас ищут пути решения проблемы, чтобы создать комфортные условия для жизни семьи.

После визита Сергей Джеглав поблагодарил Инну за теплый прием и отметил, что несмотря на все трудности, Инна Алексеевна продолжает достойно воспитывать детей. Он также подчеркнул важность оказания помощи семьям военнослужащих и необходимости участия общества в их поддержке.

Партия «Единая Россия» продолжит свою работу по оказанию помощи семьям военнослужащих, чтобы обеспечить их всем необходимым в это сложное время.