Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав навестил семью бойца СВО

Житель Лосино-Петровского Алексей до службы на фронте работал водителем в АО «Реал Капс» в Свердловском. В конце августа 2024 года он подписал контракт и отправился штурмовиком в зону специальной военной операции. Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав приехал в гости к супруге и трем сыновьям бойца.

В свободное от работы время супруга защитника Екатерина собирает гуманитарную помощь и доставляет ее на фронт. Она уже обращалась к Сергею Джеглаву за содействием в сборе необходимых вещей для бойцов. Тогда груз оперативно подготовили и отправили в зону проведения специальной военной операции. На встрече Екатерина поблагодарила главу округа за помощь.

Помимо жены, дома участника спецоперации Алексея ждут трое сыновей. Старший Иван учится в Рязанском университете имени Павла Костычева по специальности «Ветеринарная санитарная экспертиза», средний Алексей — студент колледжа «Энергия», он осваивает направление «Информационная безопасность», а младший Виктор — ученик шестого класса Свердловской школы имени Михаила Марченко.

Сергей Джеглав во время встречи выяснил, что семье нужно помочь провести на участок водопровод от централизованной сети. Обращение направили в Государственное унитарное предприятие «Коммунальные системы Московской области». Также Екатерина обратилась к руководителю муниципалитета с просьбой произвести отсыпку подъезда к дому. На встрече с профильными специалистами решили заасфальтировать этот участок.

Глава Лосино-Петровского поблагодарил Екатерину за радушный прием и активную гражданскую позицию. Он также пообещал помочь семье в решении всех вопросов.

Напомним, что в округе работает Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей «Мы рядом», куда за помощью можно обратиться по адресу: улица Октябрьская, дом № 6, кабинет № 13.