Глава Лосино-Петровского провел встречу с ветераном СВО

Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав встретился с участником специальной военной операции Иваном. Вместе с заместителем главы округа Валентиной Тропанец и социальным координатором государственного фонда «Защитники Отечества» Светланой Алиферовой они обсудили меры поддержки для семьи героя.

Иван отправился в зону СВО осенью 2022 года, прошел через серьезные испытания, был дважды тяжело ранен. Сейчас решается вопрос о его заслуженных наградах.

На днях герой обратился за помощью в получении льготы по зубопротезированию и вопросу трудоустройства. Еще одна просьба касалась санаторно-курортного лечения. При содействии координатора фонда «Защитники Отечества» ветерану СВО предоставили путевку. Уже 3 ноября Иван поедет в санаторий имени Лиходея для реабилитации.

«Транспорт предоставим. После этого он пройдет лечение в стоматологической клинике. Затем поможем в трудоустройстве на территории округа, профильное управление уже занимается подбором вакансий», — рассказал Сергей Джеглав.

Вместе с Иваном на встречу пришел его сын, пятилетний Тимофей. Супруга Алла и две дочери не смогли присутствовать из-за занятости по работе и учебе. Глава округа пообещал организовать для ребенка бесплатное посещение кружка, который выберут родители.