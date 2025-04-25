Глава Лосино-Петровского провел встречу с семьями участников СВО

Встреча в формате выездной администрации прошла в Доме культуры «Созвездие» в Лосино-Петровском. С семьями участников спецоперации встретился глава муниципалитета Сергей Джеглав.

На вопросы собравшихся также отвечали профильные заместители главы городского округа, руководители структурных подразделений и депутаты. Большинство тем касалось юридической помощи по межеванию и оформлению земельных участков в собственность, содействия в проведении медобследований, а также предоставляемых льгот и мер социальной поддержки.

Отметим, что встречи в формате выездной администрации проводят в Лосино-Петровском регулярно. Такой вариант взаимодействия с жителями зарекомендовал себя как эффективный: решать вопросы получается оперативно.

Все обращения, которые специалисты зафиксировали на минувшем мероприятии, они внесли в протокол и рассмотрят в ближайшее время.