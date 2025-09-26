Глава Лосино-Петровского провел встречу с членами Ассоциации ветеранов СВО

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вновь встретился с членами Ассоциации ветеранов СВО. В этот раз встреча с прошла в новом помещении Ассоциации, где теперь ветераны смогут с комфортом собираться, общаться и вместе работать над новыми важными проектами.

В ходе встречи обсудили план работы Ассоциации в целом. Ключевая задача — чтобы каждый вернувшийся боец как можно скорее адаптировался к гражданской жизни.

Сейчас готовятся экскурсии на три ведущих предприятия округа, чтобы бойцы могли познакомиться с потенциальными местами трудоустройства и возможно среди них выбрать дело по душе.

Также предложили ветеранам присоединиться к создаваемым группам народных дружин, которые помогают поддерживать порядок в округе.

«Встреча еще раз подтвердила, что сила нашего округа — в его людях. Наши ветераны СВО — наша гордость. Вместе мы идем к одной цели — к процветающему будущему нашего округа», — отметил Сергей Джеглав.

Напомним, отделение Ассоциации ветеранов СВО находится на улице Гоголя, дом № 7. Контактный номер: 8 (966) 059-28-98.