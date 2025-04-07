Глава Лосино-Петровского подписал соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав подписал соглашение о взаимодействии с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области. Документ охватывает широкий спектр поддержки участникам спецоперации: юридическую помощь, медицинское сопровождение, содействие в трудоустройстве и помощь в психологической адаптации.

Особое внимание уделяют поддержке при трудоустройстве и психологической помощи, которые позволят вернувшимся с фронта защитникам быстрее адаптироваться к мирной жизни. Ассоциацию ветеранов СВО в городском округе Лосино-Петровский возглавил участник специальной военной операции старший лейтенант Алексей Трегубов.

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав отметил, что совместно с ассоциацией администрация приложит все усилия, чтобы обеспечить бойцов необходимой заботой и вниманием.

Сегодня Ассоциация участников специальной военной операции Московской области включает уже свыше 500 человек, 55 местных отделений и 48 муниципальных приемных. Члены организации провели более 380 патриотических мероприятий, они регулярно отправляют на фронт гуманитарную помощь.

При содействии вице-губернатора Московской области Марии Нагорной ассоциация стремительно набирает силу. Создании такой организации стало действующей мерой поддержки для вернувшихся военнослужащих.