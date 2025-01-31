Глава Лосино-Петровского округа провел встречу с семьями бойцов СВО

В мероприятии приняли участие секретарь отделения «Единой России» Сергей Джеглав, депутат Госдумы Александр Толмачев, заместители главы округа, руководители структурных подразделений, координатор филиала фонда «Защитники Отечества» и представитель военкомата. Они ответили на вопросы членов семей участников специальной военной операции.

Обращения жителей муниципалитета касались мер социальной поддержки, государственных выплат и льгот, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и здравоохранения.

Сергей Джеглав поблагодарил семьи участников СВО за активное участие в диалоге. Он отметил, что большую часть вопросов удалось решить на месте, что подтверждает эффективность таких встреч.

Супруга одного из бойцов также выразила благодарность участникам мероприятия. «Я вышла с ощущением, что не одна. Поддержали и добрым словом, и конкретными предложениями», — поделилась она.

Глава муниципалитета выразил надежду на дальнейшее продолжение такой же плодотворной работы. «Мы всегда открыты для обратной связи и готовы оперативно реагировать на возникающие проблемы и запросы граждан», — отметил Сергей Джеглав.