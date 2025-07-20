Глава Лосино-Петровского навестил семью участника СВО

Встречу с семьей бойца спецоперации Андрея провели глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав и куратор Государственного Фонда «Защитники Отечества» Светлана Алиферова. Обсудили в том числе помощь, которая требуется в решении бытовых вопросов.

Житель Лосино-Петровского Андрей подписал контракт на военную службу в апреле 2025 года. Его направили в Луганскую Народную Республику.

Супруга Наталья воспитывает годовалого сына и заботится о своей маме. Старшая дочь Дарья окончила институт, работает в Москве.

На встрече обсудили моменты, в которых семье требуется помощь. Это, к примеру, замена дверных ручек. Решить вопрос помогли активисты общественного движения «Молодая гвардия». Также Наталье помогут отремонтировать водонагреватель.

«Благодарю Наталью за душевный прием, буду поддерживать связь с семьей и, по возможности, помогать», — сказал Сергей Джеглав.

Напомним, что Центр поддержки участников СВО и их семей «Мы рядом» работает в Лосино-Петровском округе в доме № 6 на Октябрьской улице.