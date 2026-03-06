Глава Лосино-Петровского навестил семьи бойцов СВО перед 8 Марта

В преддверии Международного женского дня глава округа Сергей Джеглав посетил семьи бойцов, чтобы лично поздравить и поблагодарить их. Он пообщался с женами и детьми военнослужащих.

Сергей Джеглав встретился с Татьяной Шишиан. Ее супруг летом 2025 года отправился выполнять боевые задачи. В семье растут четверо детей. Старшая дочь уже учится в колледже, младшие радуют успехами в школе. Глава округа заверил, что семья может всегда рассчитывать на поддержку в решении любых вопросов.

Также Джеглав заехал к дочкам многодетного отца Андрея Рошка — Анне, Анастасии и Елизавете. Летом 2024 года он ушел на фронт, где получил ранение. Сейчас отец находится рядом с детьми. Глава округа предложил семье варианты секций и помощь в организации летнего досуга.

Сергей Джеглав также пообщался с Натальей Плесовских и ее близкими. Ее супруг подписал контракт в апреле 2025 года. Сейчас с Натальей — ее мать, сын и взрослая дочь.