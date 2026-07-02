Глава Лобни провела встречу с ветеранами боевых действий

Руководитель муниципалитета Анна Кротова встретилась с теми, кто является живым воплощением чести и мужества. Душевный разговор с защитниками Отечества состоялся в кафе «Киово» в Центральном парке 1 июля.

Глава Лобни вместе с депутатом Государственной думы Денисом Кравченко поздравила героев с Днем ветеранов боевых действий, поблагодарила за службу и пожелала крепкого здоровья им и их близким.

«Какая невероятная сила духа у этих людей! Они прошли через тяжелейшие испытания в „горячих точках“, защищая интересы нашей страны, и сегодня продолжают быть опорой для своих семей и примером для всех нас», — отметила Анна Кротова.

Глава Лобни добавила, что такие встречи являются возможностью лично сказать «спасибо» тем, кто рисковал жизнью ради мирного неба над Россией.

День ветеранов боевых действий — памятная дата, которая объединяет всех, кто принимал участие в военных конфликтах, защищая интересы и суверенитет Родины.