Глава Лобни поздравила семьи участников СВО с Днем матери
Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила матерей участников специальной военной операции. Для них к празднику организовали мастер-класс в гончарной студии «Лунный кот».
В уютной и дружелюбной обстановке участницы своими руками создавали новогодние украшения из глины.
«Дорогие наши! Низкий вам поклон за ваше материнское мужество, за стойкость и за огромную любовь!» — обратилась Анна Кротова к матерям и пожелала им крепкого здоровья и душевного тепла.
Глава города не успела создать собственную игрушку, но с удовольствием наблюдала за процессом превращения простого кусочка глины в уникальное елочное украшение.
«В этот особенный день я хочу поздравить всех матерей: тех, кто воспитывает малышей, и тех, чьи дети давно стали взрослыми. Для нас они навсегда остаются нашими любимыми и самыми ценными», — подчеркнула глава города в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее Анна Кротова открыла студию гончарного мастерства «Лунный кот», символически разбив глиняное изделие. Пространство стало еще одним отделением Центра досуга «Восточный».
Ремонт в студии был выполнены за счет средств муниципального бюджета. В помещениях полностью обновили инженерные системы, провели отделку и заменили сантехнику.
Кроме того, в гончарной мастерской появилась новая мебель и необходимое оборудование, в числе которого — муфельные печи.