Глава Лобни поздравила семьи участников СВО с Днем матери

Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила матерей участников специальной военной операции. Для них к празднику организовали мастер-класс в гончарной студии «Лунный кот».

В уютной и дружелюбной обстановке участницы своими руками создавали новогодние украшения из глины.

«Дорогие наши! Низкий вам поклон за ваше материнское мужество, за стойкость и за огромную любовь!» — обратилась Анна Кротова к матерям и пожелала им крепкого здоровья и душевного тепла.

Глава города не успела создать собственную игрушку, но с удовольствием наблюдала за процессом превращения простого кусочка глины в уникальное елочное украшение.