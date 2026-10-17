Глава Лобни посетила Центр помощи участникам СВО

В ходе визита Анна Владимировна обсудила с волонтерами вопросы, связанные с ремонтом помещения. В августе в Центре капитально обновили крышу: специалисты полностью демонтировали старое покрытие, уложили два слоя нового материала, выполнили стяжку и обустроили необходимый уклон. Кроме того, в помещениях установили новые потолочные панели и яркие лампы, удобные для работы.

В Центре ежедневно кипит работа — люди приходят, чтобы помочь бойцам. «Каждый узелок — это вклад в общую Победу и забота о тех, кто находится на передовой. Горжусь земляками, которые не остаются в стороне. Всегда рада присоединиться к такому важному делу. Спасибо организаторам и волонтерам за огромное сердце и труд», — отметила Анна Кротова в своих социальных сетях.

Напомним, в Лобне уделяют большое внимание поддержке военнослужащих и их близких. Неравнодушные жители города активно участвуют в акциях по сбору гуманитарной помощи и посылок, а дети пишут бойцам письма и рисуют открытки.