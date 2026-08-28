Глава Лобни передала награды семье участника СВО

28 августа в Лобне состоялась церемония передачи государственных наград семье погибшего участника специальной военной операции Александра Андреевича Скосырева. Приказом Министерства обороны Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, Александр посмертно награжден медалями «Участнику специальной военной операции» и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

Александр Андреевич родился в Лобне, учился в школе № 4. Получил специальность техника по самолетам, работал в аэропорту Шереметьево. Был членом «Боевого братства» и Казачьего общества. В 2024 году отправился в зону проведения специальной военной операции, год спустя скончался от полученных ран.

Глава муниципалитета Анна Кротова передала награды супруге военнослужащего Наталье Григорьевне и внучке. Память Александра Андреевича почтили минутой молчания.

«Очень больно, когда уходят такие люди. Вечная память герою», — отметила Анна Владимировна в своих социальных сетях.

В Лобне действует комплексная система поддержки участников СВО и их семей. Центр поддержки работает по адресу: улица Мирная, 13/2. Для военнослужащих и их близких в Московской области предусмотрено более 70 мер поддержки, включая единовременные выплаты, компенсации и льготы для детей. Волонтеры и неравнодушные жители регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь на передовую.