Глава Лобни Кротова вручила подарки детям участников СВО

В Лобне поздравили семьи бойцов специальной военной операции с Днем защиты детей. Глава Анна Кротова вручила им подарки и сувениры от администрации.

Анна Кротова отметила, что каждый ребенок нуждается в защите, особенно дети военнослужащих. Для заботы о них администрация старается сделать все возможное.

Напомним, что в городском округе Лобня уделяется особое внимание поддержке военнослужащих и их семей. У каждой семьи есть ответственный сотрудник, который остается на связи и помогает решать возникающие вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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