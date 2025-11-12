Глава Лобни и ветеран СВО повторно проверили дорожную инфраструктуру города

В рамках реализации проекта по улучшению доступной городской среды руководитель муниципалитета Анна Кротова с ветераном специальной военной операции Алексеем Ключинским повторили прогулку по маршруту от его дома до городской поликлиники. Они оценили результаты работы по устранению ранее выявленных недостатков.

Алексей Ключинский вернулся с фронта в октябре 2023 года. После тяжелого ранения он может передвигаться только на коляске. Его главная поддержка — супруга Оксана. Она сопровождает мужа повсюду и вместе с ним радуется, когда во время прогулки или по пути в поликлинику не приходится преодолевать никакие препятствия.

Летом текущего года Анна Кротова вместе с Алексеем прошли по этому маршруту, чтобы лучше понять, что нужно сделать для улучшения дорожной инфраструктуры и как приспособить ее для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Спустя несколько месяцев состоялась повторная прогулка. Все замечания Алексея были учтены: брусчатку заменили на асфальт, установили бордюрные пандусы и проложили ровную дорожку к пешеходному переходу, который ведет в центральный парк, где ветеран СВО любит дышать свежим воздухом.