Глава Лобни и ветеран СВО повторно проверили дорожную инфраструктуру города
В рамках реализации проекта по улучшению доступной городской среды руководитель муниципалитета Анна Кротова с ветераном специальной военной операции Алексеем Ключинским повторили прогулку по маршруту от его дома до городской поликлиники. Они оценили результаты работы по устранению ранее выявленных недостатков.
Алексей Ключинский вернулся с фронта в октябре 2023 года. После тяжелого ранения он может передвигаться только на коляске. Его главная поддержка — супруга Оксана. Она сопровождает мужа повсюду и вместе с ним радуется, когда во время прогулки или по пути в поликлинику не приходится преодолевать никакие препятствия.
Летом текущего года Анна Кротова вместе с Алексеем прошли по этому маршруту, чтобы лучше понять, что нужно сделать для улучшения дорожной инфраструктуры и как приспособить ее для передвижения людей с ограниченными возможностями.
Спустя несколько месяцев состоялась повторная прогулка. Все замечания Алексея были учтены: брусчатку заменили на асфальт, установили бордюрные пандусы и проложили ровную дорожку к пешеходному переходу, который ведет в центральный парк, где ветеран СВО любит дышать свежим воздухом.
«Алексей с Оксаной — это моя семья, мы видимся достаточно часто. Но то, что мы сегодня проделали, я это сделать хотела давно. Кое-что уже в планах, кое-что уже сделано там, где мы шли по хорошим тротуарам, это уже итоги и результаты нашей работы. Но еще очень много надо сделать», — рассказала глава Лобни.
Алексей Ключинский и его супруга отметили, что теперь их прогулки станут намного комфортнее. «Замечательно, дороги стали намного лучше, стало намного удобнее. Таким же маломобильным людям, как и я, будет очень удобно, даже мамам с колясками», — сказал ветеран СВО.
Алексей Ключинский — член городского отделения ассоциации ветеранов СВО и активный участник многих городских акций и праздников. В городской администрации уверены, что каждый боец должен чувствовать себя нужным, защищенным и уверенным в себе. Поэтому ребятам не только оказывают необходимую помощь, но и всегда прислушиваются к их мнению и стараются вовлечь в общественную жизнь города.