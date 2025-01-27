Глава Лобни Анна Кротова встретилась с семьями бойцов СВО

Встреча состоялась в лесопарке городского округа. Для родных участников спецоперации провели мастер-класс по рисованию.

Руководитель мастер-класса Алексей Шилов побеседовал с ребятами об истории живописи, первых материалах для рисования и различных техниках. Дети активно участвовали в разговоре и задавали множество вопросов. Темой для рисунков была выбрана чайка, которая является символом Лобни.

Кроме того, на встрече отметили день рождения одного из участников мастер-класса. Все присутствующие пожелали ему отличной учебы и интересных увлечений.

Глава муниципалитета Анна Кротова рассказала, что власти стараются максимально разнообразить досуг матерей, жен и детей участников СВО. Такие мероприятия помогают родным бойцов отвлечься от переживаний и бытовых проблем.

«Мастер-класс всем очень понравился, значит организовывать встречи в таком формате будем чаще», — пообещала Анна Кротова.