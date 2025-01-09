Глава Лобни Анна Кротова сплела маскировочные сети на мастер-классе

Глава Лобни Анна Кротова посетила волонтерский центр «Обелиск». Она приняла участие в мастер-классе и сплела маскировочные сети для бойцов специальной военной операции.

Анна Кротова внесла свой вклад в помощь военнослужащим Лобни.

«Конечно, нашлись желающие присоединиться к плетению маскировочных сетей. Сегодня рабочих рук было предостаточно! Уверена, что результаты нашего труда помогут сохранить чью-то жизнь и приблизят бойцов к победе», — написала в своем телеграм-канале глава Анна Кротова.

Маскировочные сети помогают обеспечивать безопасность на поле боя, скрывая технику и личный состав от противника.

В Лобне работают несколько волонтерских центров. Неравнодушные жители изготавливают окопные свечи, маскировочные костюмы, собирают и отправляют гуманитарную помощь.

Отметим, благотворительный фонд Андрея Тишкова «Обелиск» работает в 11 корпусе дома № 23 на улице Ленина, муниципальный Центр поддержки участников СВО — в корпусе № 2 дома № 13 на Мирной улице, Центр «Свечной блиндажик» — на Букинском шоссе, 31.