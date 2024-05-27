Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с членами семей участников СВО

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В Лобне состоялась встреча главы города с семьями участников специальной военной операции. На этом мероприятии обсудили вопросы оказания юридической поддержки и помощи детям в области образования.

Анна Владимировна отметила важность таких встреч, ведь необходимо знать, как живут мамы, жены и дети военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, чтобы понимать, какую поддержку необходимо оказать.

Также на мероприятии присутствовал действующий военнослужащий, находящийся в отпуске, который выразил благодарность Анне Кротовой за постоянную помощь бойцам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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