Глава Лобни Анна Кротова провела встречи с участниками СВО

Встречи Анны Кротовой с военнослужащими проходят регулярно. В теплой неформальной обстановке за чашкой чая, бойцы СВО могут задать руководителю муниципалитета волнующие их вопросы и обратиться за поддержкой.

Шесть ветеранов спецоперации пришли на встречу с главой Лобни вместе со своими женами и детьми. Родственники также смогли проконсультироваться с главой города и профильными специалистами по вопросам социальной поддержки. Перечень льгот и мер помощи для ветеранов СВО и их семей регулярно расширяется.

«Для них проходит диспансеризация, следят за тем, чтобы все хорошо было со здоровьем. Для ребят, которые получили тяжелые ранения, выполняется адаптация жилья. Также для тех, кто потерял обе конечности или передвигается на кресло-коляске, предусмотрены автомобили», — рассказала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Анна Жарова.