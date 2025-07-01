Глава Лобни Анна Кротова провела встречи с участниками СВО
Встречи Анны Кротовой с военнослужащими проходят регулярно. В теплой неформальной обстановке за чашкой чая, бойцы СВО могут задать руководителю муниципалитета волнующие их вопросы и обратиться за поддержкой.
Шесть ветеранов спецоперации пришли на встречу с главой Лобни вместе со своими женами и детьми. Родственники также смогли проконсультироваться с главой города и профильными специалистами по вопросам социальной поддержки. Перечень льгот и мер помощи для ветеранов СВО и их семей регулярно расширяется.
«Для них проходит диспансеризация, следят за тем, чтобы все хорошо было со здоровьем. Для ребят, которые получили тяжелые ранения, выполняется адаптация жилья. Также для тех, кто потерял обе конечности или передвигается на кресло-коляске, предусмотрены автомобили», — рассказала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Анна Жарова.
Боец СВО Алексей Ключинский в октябре 2023 года он вернулся в Лобню после ранения и теперь передвигается на инвалидной коляске. Его главная опора — супруга Оксана. Поддерживает бойца и муниципалитет. Анна Кротова прошла вместе с семьей их обычный маршрут до Центральной поликлиники, чтобы на месте оценить доступность и комфортность городской среды. Главная цель обхода — создать условия для беспрепятственного проезда инвалидной коляски. Ключевое, на что обратили внимание, — резкие спуски и неровное покрытие. Все недочеты заместители главы городского округа уже взяли в работу.
В Лобне делают все, чтобы окружить героев заботой: поддерживают, помогают решать проблемы и создают комфортные условия. Контролирует процесс лично глава города Анна Кротова. Ребята точно знают, что здесь их слышат и слушают. И делают все возможное для приближения Победы.