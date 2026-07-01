Глава Лобни Анна Кротова провела личный прием жителей

Ветеран боевых действий Масис Димикович, вместе с семьей активно поддерживающий бойцов СВО, обратился к главе Лобне за помощью. Для объединения усилий Анна Кротова познакомила его с руководителем местного филиала Ассоциации ветеранов СВО Александром Бронниковым. Кроме того, глава округа рассказала Масису Димиковичу о деятельности местного Центра поддержки участников СВО и их семей и «Боевого братства» под руководством Алексея Мочалова.

«Мы в Лобне работаем единым фронтом и всегда рады новым единомышленникам», — подчеркнула Анна Кротова.

На личном приеме жители округа выразили благодарность главе Лобни за открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Флагман» и запуск автобусного маршрута № 3к, который связал микрорайон Южный, станцию МЦД «Лобня» и проезд Шадунца.

Одна из жительниц попросила проверить коммерческую точку, где возможно несоблюдение правил торговли. Анна Кротова взяла ситуацию на личный контроль.

Кроме того, глава округа напомнила жителям микрорайона «Луговая», что с 1 июня услуги водоснабжения и водоотведения в Лобне предоставляет «Лобненский водоканал». В связи с этим всем горожанам необходимо перезаключить договоры. Сделать это можно по адресу: улица Чкалова, 11, помещение 1.