Глава Лобни Анна Кротова приняла участие в конференции отделения МГЕР

На мероприятии местное отделение «Молодой гвардии Единой России» подвело итоги своей работы. Руководитель молодогвардейцев Лобни Денис Барабанов рассказал о планах на 2025 год.

Главным политическим событием прошлого года стали выборы президента России. Члены «Молодой гвардии» из Лобни участвовали в избирательном процессе как электорат, наблюдатели и сотрудники предвыборного штаба.

Участники «Молодой гвардии» активно поддерживали бойцов спецоперации и их семьи. В зону фронта отправили более двух тонн гуманитарного груза. Активисты также провели свыше 150 мероприятий по изготовлению амуниции для военных и посетили Мариуполь и Курск с гуманитарной миссией.

Молодогвардейцы помогали проводить городские, областные и всероссийские мероприятия, навещали ветеранов, убирали территории памятных мест и оказывали адресную помощь нуждающимся.

Глава Лобни Анна Кротова поблагодарил участников МГЕР за их труд, активность и инициативность.