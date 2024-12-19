Глава Лобни Анна Кротова поздравила с семью участника СВО с Новым годом

Представители администрации Лобни и муниципальные депутаты навестили родных мобилизованного жителя городского округа Георгия. Они передали семье подарки и поздравили ее с наступающими праздниками.

На встречу приехали глава городского округа Лобня Анна Кротова и муниципальный депутат Даниил Рендаков. Георгий, семью которого навестили гости, служит в зоне спецоперации с октября 2022 года.

«Привезли семье подарки, поздравили с наступающими праздниками, и, конечно, передали наш главный новогодний сюрприз — напиток „Вкус Лобни“. Женщины очень гордятся своим сыном и внуком. Мы тоже гордимся Георгием. И пока он на передовой, мы находимся на связи с его мамой и бабушкой», — отметила Анна Кротова.

Отметим, что в Лобне также работает Центр помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Он находится в доме № 13 на Мирной улице.

Сейчас в муниципалитете живут свыше 250 семей бойцов СВО. За каждой закрепили куратора, который оказывает помощь и отвечает на возникающие вопросы.