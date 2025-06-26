Глава Лобни Анна Кротова навестила в госпитале бойца СВО
Участник специальной военной операции Рустам получил тяжелое ранение при атаке беспилотника. Руководитель муниципалитета Анна Кротова посетила госпиталь, где боец проходит лечение.
Рустам частично лишился одной ноги, и сейчас медики с помощью аппарата Елизаторова борются за сохранение второй конечности. Анна Кротова пожелала военнослужащему скорейшего выздоровления и возвращения домой, в Лобню. «Рустам — настоящий боец!» — подчеркнула глава городского округа.
Недавно, несмотря на состояние здоровья, Рустам принял участие в турнире по фиджитал-спорту «Кубок Победы-2025», где стал серебряным призером в соревнованиях по VR-боксу.
Глава лобненского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников, который также побывал с визитом в госпитале, рассказал, что после ввода в эксплуатацию нового бассейна для участников спецоперации будут организованы дополнительные реабилитационные тренировки.