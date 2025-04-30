Глава Ленинского округа встретился с вдовой Героя России Артема Иванова

Старший лейтенант Артем Иванов посмертно удостоен звания Героя России за мужество и стойкость при выполнении боевого задания. Руководитель муниципалитета Станислав Каторов провел встречу с вдовой участника спецоперации Юлией.

Юлия Иванова вместе с шестилетним сыном Михаилом проживают в Боброво, куда семья переехала еще в 2017 году. В сентябре мальчик пойдет в первый класс. Юлия рассказала главе Ленинского округа, что воспитывает сына патриотом и часто рассказывает ему про отца.

Артем Иванов отправился на фронт в самом начале СВО — в феврале 2022 года. Он командовал взводом 2-й батареи зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона в составе 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

«Мой муж четко определил дело своей жизни и свое предназначение: защищать Родину и быть там, где он нужен. Летом он приезжал в отпуск, и тогда мы виделись с ним в последний раз», — поделилась Юлия.

В сентябре 2022 года на купянском направлении в Харьковской области офицер Иванов со своим взводом прикрывал отход всей бригады в ходе контрнаступления ВСУ. Бойцы отбивали множественные атаки превосходящего по силе противника. Выйти из боя живыми Артему и его сослуживцам не удалось, но он сумел предотвратить окружение основных сил соединения.

Станислав Каторов обсудил с Юлией мемориальной доски в честь героя на стене их дома. «Память о таких людях, до последней минуты свой жизни сражавшихся за нашу страну, не должна храниться лишь в их семьях», — подчеркнул глава муниципалитета.