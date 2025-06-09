Глава Ленинского округа Станислав Каторов передал квадрокоптер бойцу СВО

Глава Ленинского городского округа Московской области Станислав Каторов встретился с ветераном специальной военной операции Петром и его бабушкой Клавдией Ивановной. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева глава муниципалитета вручил квадрокоптер для второго внука Вячеслава, который сейчас находится в зоне спецоперации и управляет подобной техникой.

В ходе встречи обсуждались текущие проблемы семьи и вопросы поддержки. Особое внимание уделили протезированию Петра, который получил тяжелые ранения и лишился обеих ног при исполнении служебного долга. Станислав Каторов заверил, что окажет всестороннюю помощь в изготовлении и установке современных протезов, чтобы помочь герою вернуться к активной жизни.

Отметим, что в семье Клавдии Ивановны на фронт ушли два внука — Петр и Вячеслав. После ранения и реабилитации Вячеслав прошел переподготовку и теперь управляет квадрокоптерами, поддерживая боевые задачи. Петр же продолжает лечение и восстановление после ампутации.

«У нас очень большая семья, и любая помощь имеет огромное значение. Благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за оказанную поддержку. Также вся наша семья выражает признательность Станиславу Каторову за передачу этого ценного гуманитарного груза. Эта встреча — еще одно подтверждение постоянной заботы о героях, отстаивающих интересы нашей страны и защищающих нас», — сообщила Клавдия Ивановна.