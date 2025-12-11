Глава Ленинского округа провел встречу с жителями в Лопатинской школе

На вопросы населения отвечали руководитель муниципалитета Станислав Каторов, его заместители, руководители профильных управлений, депутаты, представители Общественной палаты, полиции, МЧС, бизнеса и Ассоциации ветеранов СВО. Мероприятие посетили более 40 человек.

Обращения касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, экологии и территориальной безопасности.

Ветеран СВО Роман Лобов обратился к главе Ленинского округа Станиславу Каторову с инициативой создания единого центра поддержки для военнослужащих и членов их семей. Предлагается объединить в одном здании работу центра «Стратегия», Ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества». Руководитель муниципалитета одобрил эту идею, пообещав детально изучить ее и оказать содействие.

На встрече также обсудили содержание территорий в жилом комплексе «Государев дом», уличное освещение в ЖК «Видный город» и оптимизацию дорожного движения возле Лопатинской школы.

Встречи с жителями в формате «выездной администрации» регулярно проводятся в Ленинском округе. Станислав Каторов отметил, что их главной целью является обеспечение прямой и открытой коммуникации, а также оперативное реагирование на локальные проблемы.