Глава Ленинского округа провел встречу с женами погибших на СВО бойцов

Встречу с жительницами Ленинского округа, чьи мужья не вернулись со спецоперации, провел глава муниципалитета Станислав Каторов. Мероприятие приурочили к Международному женскому дню.

Так, глава округа встретился с семьей Романа Бойко и пообщался с его супругой Светланой. Она поделилась воспоминаниями о своем муже, с которым они прожили вместе 18 лет.

На встрече обсудили вопросы, в которых семье требуется помощь специалистов. Станислав Каторов поможет в их решении.

«В знаменательный день, когда все женщины принимают добрые слова и поздравления, хочется выразить особую поддержку и внимание женам и матерям, потерявшим своих мужей и сыновей в ходе специальной военной операции», — отметил Станислав Каторов.

Муж Светланы Роман вступил в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в октябре 2022 года. До этого он служил в Федеральной службе исполнения наказаний.