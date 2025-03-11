Глава Ленинского округа провел встречу с руководителем патриотического клуба

Встречу с руководителем военно-патриотического клуба «Стратегия» Еленой Перепелица провел глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Они обсудили работу Елены и необходимую помощь.

Станислав Каторов побывал в гостях у вдовы Сергея Перепелицы Елены. Женщина потеряла мужа летом 2023 года.

«Елена — мать троих прекрасных сыновей и жена бойца, который числится пропавшим без вести в зоне проведения СВО. Ее муж, Сергей Перепелица, был награжден орденом Мужества, являлся ветераном боевых действий на Северном Кавказе и ветераном спецназа „20 отряд“. С октября 2022 года он добровольно отправился служить по контракту», — сказал Станислав Каторов.

Глава муниципалитета поздравил Елену с 8 Марта. Они поговорили о работе клуба, руководителем которого является женщина. Его создание было идеей ее супруга.

В «Стратегии» помогают организовывать волонтерскую деятельность и оказывают помощь участникам СВО.