Глава Ленинского округа провел встречу с бойцами СВО и их семьями

В Детской школе искусств Видного 14 апреля прошла встреча главы Ленинского городского округа Станислава Каторова с жителями в формате выездной администрации. В мероприятии приняли участие более 40 человек — ветераны и участники специальной военной операции и члены их семей.

На встрече также присутствовали заместители главы, руководители профильных управлений администрации, представители Комитета семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества», Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей, а также представители военкомата, Министерства внутренних дел, Госавтоинспекции, миграционной службы, Многофункционального центра, налоговой службы, службы судебных приставов, прокуратуры, социальной защиты, здравоохранения, Социального фонда России и нотариата.

«Встреча с ветеранами и участниками специальной военной операции и их семьями в формате выездной администрации позволила напрямую обсудить вопросы, с которыми они обращаются. Для нас важно внимательно относиться к каждой ситуации и делать все необходимое для своевременного решения возникающих вопросов и получения людьми необходимой помощи. Такие встречи являются частью постоянной работы и позволяют поддерживать прямой контакт с жителями и их обращениями», — отметил Станислав Каторов.

В ходе открытого диалога рассмотрели вопросы социальной поддержки участников СВО и членов их семей, включая жилищное обеспечение и предоставление мер поддержки, а также вопросы оформления выплат, трудоустройства, получения удостоверения ветерана боевых действий и медицинского сопровождения.

Ветеран СВО Илья Тузов, недавно вернувшийся из зоны боевых действий, обратился с вопросом трудоустройства. Имея значительный профессиональный опыт, он заинтересован в подборе работы, соответствующей его квалификации. Глава округа выразил готовность оказать содействие в поиске подходящего места работы, а также пригласил его принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства, где будут представлены вакансии от ведущих работодателей, в том числе для участников СВО.

Значительная часть обращений была отработана непосредственно в ходе встречи, остальные поступившие вопросы приняты в работу профильными подразделениями администрации для дальнейшей проработки.