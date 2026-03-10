Глава Ленинского округа поздравил жену участника СВО с 8 Марта

Станислав Каторов 8 марта навестил Екатерину — супругу Алексея Петрашишина, погибшего при выполнении боевой задачи под Луганском. Встреча прошла в праздничный день, чтобы поддержать семью героя.

Глава муниципалитета подчеркнул, что Международный женский день — время особой заботы о тех, чьи мужья отдали жизнь за безопасность страны. Он отметил, что долг общества — окружать такие семьи вниманием и оказывать необходимую поддержку.

Алексей Петрашишин добровольно подписал контракт еще до объявления частичной мобилизации. Он погиб 23 сентября 2022 года и посмертно награжден Орденом Мужества. По личной просьбе бойца его похоронили в селе Калиновка Рязанской области — месте, которое было ему особенно дорого.

За чашкой чая Станислав Каторов обсудил с Екатериной не только текущие вопросы, но и ее планы на будущее. Женщина хочет открыть собственное дело в сфере общественного питания. Глава округа заверил, что администрация окажет ей необходимую помощь.

Поддержка семей участников специальной военной операции остается приоритетным направлением работы округа.