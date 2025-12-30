Глава Ленинского округа поздравил семьи бойцов СВО с Новым годом

Ранее Станислав Каторов принял участие во Всероссийской благотворительной акции партии «Единая Россия» «Елка желаний». Он снял с новогодней красавицы три шара с пожеланиями детей.

Семилетнему Михаилу Иванову руководитель муниципалитета вручил диски для игровой приставки и «Яндекс Станцию». Двенадцатилетний Игорь Зернов получил в подарок турник. Этот инвентарь необходим мальчику для подготовки к поступлению в Тульское суворовское училище. Сыновьям Елены Перепелицы — Степану, Гордею и Ефиму — Станислав Каторов подарил коньки.

Помимо этого, все семьи получили сладкие новогодние наборы. Руководитель муниципалитета за чашкой чая побеседовал с мамами и их детьми о школьных успехах ребят, их увлечениях и планах.

«Для нас важно, чтобы эти семьи чувствовали, что они не одни, что о них помнят и заботятся всем округом. Поэтому такие встречи — это больше, чем просто вручение подарков. Это возможность лично выразить поддержку, уважение и огромную благодарность за подвиг их близких, поговорить по душам, послушать о детских успехах и планах», — подчеркнул Станислав Каторов.

Отметим, что всего в Ленинском городском округе в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» с елки сняли более 200 новогодних шаров с пожеланиями детей.