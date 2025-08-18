Глава Ленинского округа поздравил победителей «Кубка мужества» среди ветеранов СВО

Ветераны СВО из Ленинского округа успешно выступили на межрегиональных состязаниях по адаптивному спорту. С победой их лично поздравил глава муниципалитета Станислав Каторов.

Соревнования состоялись в конце июля. Жители Ленинского округа Андрей Фомин, Иван Редлер и Григорий Тюпко завоевали на них три золотые медали, также они стали заняли несколько призовых мест.

«Воин всегда остается воином. Проявив мужество и героизм на полях сражений, получив ранения, вы продолжаете демонстрировать доблесть, и вернувшись с фронта. Решив испытать свои силы в мирных состязаниях, вы достигли в этом не меньшего успеха, чем в боях», — сказал Станислав Каторов.

Ветераны из Ленинского округа стали лучшими в дисциплине «метание ножа» на трехметровой дистанции, в состязании по подъему гири в положении сидя, а также в адаптивном боксе.

Для победителей и призеров накрыли праздничный стол. Глава муниципалитета торжественно вручил им благодарственные письма.