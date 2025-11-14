Глава Ленинского округа поздравил молодогвардейцев с 20-летием организации

В Ленинском округе подвели итоги работы «Молодой гвардии Единой России» за 2025 год, самых активных членов наградили за вклад в реализацию молодежной политики. Руководитель муниципалитета Станислав Каторов и председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко поздравили ребят с 20-летним юбилеем организации.

Глава округа выступил перед ребятами с речью.

«Дорогие наши молодогвардейцы, ежедневно вы становитесь примером для подражания, вдохновляя своим энтузиазмом и бескорыстностью. Спасибо вам за это. Желаю новых свершений, интересных проектов и веры в свои силы. С юбилеем, „Молодая гвардия Единой России“», — произнес Станислав Каторов.

За год добровольцы помогли более 20 семьям, организовали четыре выезда с гуманитарной помощью в зону специальной военной операции, отправили на фронт свыше пяти тонн необходимых вещей и 30 маскировочных сетей.

Руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Данила Сорокопудов рассказал о наиболее отличившихся в этом году ребятах.

«Андрей Забирко две недели посвятил уборке пляжей Анапы после чрезвычайной ситуации, а также оказывал поддержку раненым бойцам в госпиталях Луганска в составе гуманитарной миссии. Лев Малюкин инициировал проект „Живая история Отечества“, в рамках которого знакомит школьников округа с интересными экспонатами, найденными им во время археологических раскопок», — сказал Данила Сорокопудов.

По словам руководителя муниципалитета, отделение «Молодой гвардии Единой России» в Ленинском округе — это объединение 60 активных, амбициозных и отзывчивых ребят.

«Они — неотъемлемая часть жизни города, их участие заметно почти на каждом мероприятии. Наше местное отделение отличается чуткими и скромными добровольцами, всегда готовыми откликнуться на чужую беду», — заключил Станислав Каторов.