Глава Ленинского округа поздравил детей участников СВО с началом учебного года

В Детской школе искусств города Видное Ленинского городского округа состоялось праздничное мероприятие для первоклассников — детей участников специальной военной операции. В преддверии нового учебного года для юных гостей организовали театрализованное представление, конкурсы и игры, а глава муниципалитета Станислав Каторов вручил 44 школьникам наборы необходимых принадлежностей для учебы.

В этом году в школы округа пойдут более 47 тысяч детей, но главными героями праздника стали первоклассники из семей защитников. Обращаясь к ребятам, Станислав Каторов пожелал им учиться с удовольствием, радовать родителей и получать только хорошие оценки. После торжественной части детей ждало представление по мотивам сказки «Буратино».

В ходе мероприятия глава округа также пообщался с родителями, обсудил вопросы поддержки участников СВО и членов их семей, а также выслушал предложения родителей. В Ленинском округе действует комплекс мер поддержки детей участников СВО, включающий бесплатное посещение кружков и секций, организацию отдыха в каникулярное время, бесплатное горячее питание в школах и другие меры социальной поддержки.