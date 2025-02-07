Глава Ленинского округа отчитался перед депутатами о работе за 2024 год

Руководитель муниципалитета и секретарь местного отделения «Единой Росси» Станислав Каторов рассказал о сделанном в 2024 году и поделился планами на 2025-й. Основные темы доклада касались поддержки ветеранов и участников СВО.

Станислав Каторов отметил, что в 2024 году проведено более 1540 встреч с жителями Ленинского округа. Собрано 144 глобальных инициативы и более 1000 наказов, две трети вопросов уже исполнено.

«Все наши планы обращены на сплочение, поддержку наших ребят и их семей. Сегодня наша основная задача — обеспечить все для Победы и приложить для этого максимум усилий», — сказал глава округа.

В декабре 2024 года переданы в Донецкую народную республику четыре больших санитарных автобуса. Партия «Единая Россия» постоянно привлекает участников СВО для участия в избирательных кампаниях. Дмитрий Белитский стал депутатом городского округа и активно ведет патриотическую работу с молодежью.

Станислав Каторов также рассказал о социально-экономических итогах в рамках реализации партийных проектов «Безопасные дороги», «Городская среда», «Крепкая семья», «Новая школа», «Здоровое будущее» и других.

В прошлом году в муниципалитете открыты поликлиника на 1000 посещений в смену в ЖК «Пригород Лесное», три школы в ЖК «Южная Битца», в ЖК «Восточное Бутово» и в селе Молоково, три детских сада в ЖК «Пригород Лесное», в ЖК «Горки парк» и в ЖК «Южная Битца».

Модернизированы четыре участка тепловых сетей по улице Березовой, на Советском проезде, по проспекту Ленинского Комсомола, а также на улице Советской. Капитально отремонтированы 47 многоквартирных домов, обновлены 64 подъезда. Завершено благоустройство сквера 80-летия Ленинского района и лесопарка «Высота». Отремонтированы 16 дорог, реконструированы еще две.

«Важно не останавливаться на достигнутом. Впереди множество вызовов, и только совместными усилиями мы сможем своевременно реализовывать проекты, направленные на развитие нашего Ленинского округа», — заключил Станислав Каторов.