Глава Ленинского округа навестил родителей участника СВО

Станислав Каторов 7 марта посетил Татьяну Анатольевну и Сергея Викторовича Богдановых, чей сын Александр героически погиб при исполнении воинского долга. Встреча прошла в преддверии Международного женского дня.

Глава муниципалитета подчеркнул, что женщины, воспитавшие настоящих героев, заслуживают особого внимания в праздничные дни, а долг общества — окружать такие семьи заботой и быть для них надежной опорой.

Александр Богданов подписал контракт в апреле 2023 года и погиб 8 октября того же года при выполнении боевой задачи в Купянском районе. Он посмертно награжден медалью «За боевые отличия» и Орденом Мужества.

За чашкой чая родители поделились воспоминаниями о сыне. Станислав Каторов обсудил с ними насущные вопросы и меры адресной поддержки семьи. Отдельное внимание уделили племяннику Александра, который занимается боксом. Глава пообещал помочь с подбором спортивной школы, чтобы юноша мог развивать способности и достигать высот.