Глава Ленинского округа доставил гуманитарную помощь на передовую

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов посетил новые территории с гуманитарной миссией. Делегация передала бойцам оборудование и отработала адресные запросы военнослужащих.

В поездке приняли участие представители администрации, предприниматели и волонтеры. Основное внимание уделили обеспечению подразделений необходимым оснащением и уточнению текущих потребностей на местах.

Часть груза передали руководителю районного отделения организации «Боевое братство» Владимиру Песоченко, который находится на службе. В поставку вошли маскировочные и антидроновые сети, инструменты для ремонта, специальная одежда и компьютерная техника.

Отдельную партию оборудования направили спортсмену Алексею Папину, который проходит службу в зоне СВО. Для его подразделения доставили средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники. Также бойцам передали спортивное питание.

«Мы понимаем, как важна поддержка из дома. Личное общение помогает быстро уточнить потребности и передать именно то, что необходимо сейчас», — отметил Станислав Каторов.

В рамках визита запланированы встречи с военнослужащими. Стороны обсудят дальнейшее взаимодействие и дополнительные меры поддержки.