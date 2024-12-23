Глава Ленинского округа доставил 4 санитарных автобуса в зону СВО

Руководитель муниципалитета Станислав Каторов и его заместители Владимир Иванов и Андрей Алюков совершили поездку в Донецкую народную республику. Участникам спецоперации доставили гуманитарную помощь и спецтехнику.

Военнослужащим из подразделения, выполняющего боевые задачи на донецком направлении, передали четыре больших санитарных автобуса. Эти мобильные клиники могут выполнять функции госпиталей и передвижных штабов. Они оборудованы всем необходимым для оказания медицинской помощи.

Кроме того, бойцам привезли партию гуманитарного груза, в которую вошли продукты, медикаменты, автозапчасти, окопные свечи и маскировочные сети, а также новогодние подарки. «Передали ребятам теплые слова и предновогодние пожелания, главное из которых — в наступающем году вернуться домой с победой», — рассказал Станислав Каторов.

За время с начала специальной военной операции Ленинский округ отправил на фронт более 20 конвоев с гуманитарной помощью, общий объем которой составил свыше 200 тонн.