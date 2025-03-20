Глава Красногорска встретился с семьей бойца СВО

Глава городского округа Дмитрий Волков посетил семью участника специальной военной операции Романа. Руководитель муниципалитета пришел не с пустыми руками — он вручил подарки детям бойца.

Старшему сыну военнослужащего Роме исполнилось девять лет. Он растет настоящим помощником матери и уже умеет готовить. Мальчик учится во втором классе гимназии № 2 в Красногорске. Его младшему брату Диме — пять лет. Он отлично разбирается в технике и с удовольствием помогает дедушке мастерить. Все очень ждут возвращения отца с фронта. А пока воспитывать мальчишек Ксении помогают ее родители и младший брат.

Пока дети играли с новыми подарками, взрослые за чашкой чая со сладостями обсудили важные житейские вопросы. Глава муниципалитета также рассказал о перспективах развития городского округа и заверил семью, что и дальше будет оказывать им всестороннюю помощь и поддержку.

«Отрадно слышать об успехах ребят, новых увлечениях и стремлении познавать этот мир. И эта теплая семейная атмосфера, сплоченность и вера в нашу неминуемую победу непременно позволит одолеть любые вызовы», — подчеркнул Дмитрий Волков. Глава муниципалитета поблагодарил родных бойца СВО за теплый и радушный прием.