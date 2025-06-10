Глава Красногорска провел встречу с семьями бойцов СВО

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел еженедельный прием, на котором встретился с супругами участников специальной военной операции. В ходе встречи обсуждались важные вопросы и пожелания, остающиеся приоритетными для решения.
Глава округа отметил, что вместе с коллегами включились в решение вопроса Валентины Владимировны, супруг которой защищают нашу Родину на Донецком направлении. Ей помогут в части управленческих решений по придомовой территории в Гаврилково.
Кроме того, глава муниципалитета отметил, что возьмет под личный контроль обращение Ирины Владимировны, муж которой защищает рубежи на Курском направлении. В сотрудничестве с другими структурами планируется рассмотреть возможность предоставления квадрокоптера, необходимого подразделению красногорского военнослужащего.
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