Глава Красногорска провел встречу с семьями бойцов СВО

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел еженедельный прием, на котором встретился с супругами участников специальной военной операции. В ходе встречи обсуждались важные вопросы и пожелания, остающиеся приоритетными для решения.

Глава округа отметил, что вместе с коллегами включились в решение вопроса Валентины Владимировны, супруг которой защищают нашу Родину на Донецком направлении. Ей помогут в части управленческих решений по придомовой территории в Гаврилково.

Кроме того, глава муниципалитета отметил, что возьмет под личный контроль обращение Ирины Владимировны, муж которой защищает рубежи на Курском направлении. В сотрудничестве с другими структурами планируется рассмотреть возможность предоставления квадрокоптера, необходимого подразделению красногорского военнослужащего.