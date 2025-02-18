Глава Красногорска поздравил с венчанием участника СВО и его супругу

Обряд был проведен отцом Василием Лосевым, настоятелем храма в Никольском соборе Павшинской поймы. Это событие, по словам главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова, имеет особое значение для муниципалитета.

Семья Евгении и Дмитрия, по мнению главы округа, является ярким примером того образа будущего, на котором будет воспитываться подрастающее поколение.

«Знаковое, во многом историческое событие для Красногорска, и в этом олицетворяющее летопись времен, закладывает традиции современности, где Герои Отчизны, возвращаясь после ратных подвигов, встречают новые вызовы во имя созидания. От всей души желаю семейного уюта, счастья, и пусть ваш благословленный свыше союз станет основой большого жизненного пути», — сообщил Дмитрий Волков.

Он также отметил вклад фонда «Защитники Отечества» и первых шагов подмосковной Ассоциации ветеранов СВО в поддержку военнослужащих и их семей.