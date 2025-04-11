Глава Красногорска озвучил планы на 2025 год

Руководитель муниципалитета Дмитрий Волков выступил с отчетом о проделанной в прошедшем году работе. Он также рассказал о планах на ближайшее будущее.

В 2025 году в Красногорске планируют построить пять школ и четыре детских сада. В Павшинской пойме появится школа на 1100 мест, а в «Изумрудных холмах» — на 550 мест. Новые детские сады откроют в «Лесобережном», «Ильинских лугах», жилых комплексах «Малина» и «Аникеевский».

Капитальный ремонт будет проведен в 171 многоквартирном доме. Благоустроят ряд общественных пространств муниципалитета, в том числе городской парк, Яблоневый сквер, озеро «Торфяное» и сквер Инженерных бригад в Нахабине. 17 детских площадок модернизируют, в 18 дворах заменят асфальтовое покрытие, а также обустроят более 24 «народных троп».

В округе планируется строительство 19 дорог протяженностью почти 20 км и локальное расширение выезда с Москворецкого бульвара на Ильинское шоссе.

Особое внимание власти Красногорска уделяют сохранению исторического наследия и связи поколений. Благодаря старожилам и инициативной группе проектируется первый в истории Красногорска краеведческий музей.