Глава Красногорска Дмитрий Волков провел встречу с участниками СВО

На встрече затронули вопросы организации парковочных мест для инвалидов во дворах домов, содержания лифтов, транспортного обеспечения и развития дорожной инфраструктуры в Красногорске. Один из гостей предложил развивать в муниципалитете спорт для тех, кто вернулся с фронта.

«Жизнь на месте не стоит. И дальше всех мы ждем с победой. Я уверен, каждый из вас за это переживает. У меня нет сомнений, что мы ее добьемся на фоне всяких событий, вызовов, потому что тот, кто воспитан на героизме своих прадедов, тот всегда будет в это верить и будет вклад делать», — подчеркнул глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.