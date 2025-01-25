Глава Красногорска Дмитрий Волков провел встречу с участниками СВО

На встречу с главой городского округа Красногорск Дмитрием Волковым приехали семь ветеранов СВО. В неформальной обстановке они обсудили возможность социальной поддержки военнослужащих и развитие муниципалитета.
На встрече затронули вопросы организации парковочных мест для инвалидов во дворах домов, содержания лифтов, транспортного обеспечения и развития дорожной инфраструктуры в Красногорске. Один из гостей предложил развивать в муниципалитете спорт для тех, кто вернулся с фронта.
«Жизнь на месте не стоит. И дальше всех мы ждем с победой. Я уверен, каждый из вас за это переживает. У меня нет сомнений, что мы ее добьемся на фоне всяких событий, вызовов, потому что тот, кто воспитан на героизме своих прадедов, тот всегда будет в это верить и будет вклад делать», — подчеркнул глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.
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