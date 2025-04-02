Глава Красногорка Дмитрий Волков провел еженедельное оперативное совещание

В администрации городского округа Красногорск прошло очередное еженедельное совещание под председательством главы Дмитрия Волкова. На встрече обсудили вопросы поддержки вернувшихся с фронта участников СВО, а также уборки территорий на месячнике чистоты.

Дмитрий Волков подчеркнул, что бойцов, которые вернулись к мирной жизни, необходимо всесторонне поддерживать и сопровождать, помогать им адаптироваться, получать образование и трудоустраиваться. Это возможно благодаря программе «Герои Подмосковья», при поддержке Ассоциации ветеранов СВО и содействии учреждений среднего профессионального образования.

Руководитель муниципалитета отдельно отметил большую работу по весенней уборке и благоустройству территорий Красногорска. В субботниках участвуют активные горожане и специалисты профильных служб. Глава Красногорска подчеркнул, что накануне празднования 80-летия Великой Победы одной из главных задач станет реконструкция памятников и мемориальных табличек.

Еще одно знаковое событие текущей недели — юбилей 60 лет, который отметит ресурсоснабжающая организация АО «Водоканал».

«Предприятие, у истоков которого стояли первостроители Красногорска, прошло большой путь становления и развития. И трудовые подвиги сегодня идут вровень с мужеством героев настоящего, которые ценой собственной жизни на передовой отстаивают свободу и справедливость», — сказал Волков.