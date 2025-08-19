Глава Котельников провел встречу с участником программы «Герои Подмосковья»

Руководитель муниципалитета Михаил Соболев побеседовал с участником программы «Герои Подмосковья» Алексеем Калугиным. Боец специальной военной операции рассказал о службе на фронте и дальнейших планах.

Алексей Калугин поделился с Михаилом Соболевым историей о том, как принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. Защитника наградили орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За ратную доблесть». Алексею также вручили благодарственное письмо за заслуги перед Донецкой Народной Республикой.

После возвращения к мирной жизни участник спецоперации решил и дальше служить на благо общества. Свою жизнь он планирует связать с работой по развитию спортивного потенциала страны, популяризации спортивного воспитания среди подрастающего поколения, а также увеличению количества спортивно-патриотических мероприятий.

Алексей Калугин уже успешно завершил два очных этапа программы «Герои Подмосковья» и сейчас приступает к третьему, который включает четыре образовательных модуля при Российской академии народного хозяйства и государственной службы.