Глава Котельников провел встречу с кураторами фонда «Защитники Отечества»

6 февраля глава городского округа Котельники Михаил Соболев провел встречу с участниками и ветеранами специальной военной операции. На мероприятии также присутствовали координаторы федерального фонда «Защитники Отечества» и представители ветеранских организаций.

В рамках встречи обсудили меры поддержки, которые сегодня доступны бойцам и их семьям. В Подмосковье действует 41 федеральная и 36 региональных программ — это выплаты, реабилитация, обучение и помощь с трудоустройством. Важно, чтобы каждая семья знала о своих возможностях и могла без лишних сложностей оформить положенные меры поддержки.

С 1 сентября в области работает цифровая комплексная услуга «Защитники Отечества». По одному заявлению можно дистанционно получить 17 мер поддержки: бесплатный проезд, компенсацию ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси или за земельный участок. Подать заявление можно через фонд «Защитники Отечества» или в любом МФЦ Московской области.

Отдельно обсудили вопросы трудоустройства и возвращения ветеранов СВО к мирной жизни. Ресоциализация является важной частью поддержки, которой будут уделять особое внимание.

Для оперативного доступа к актуальной информации о действующих мерах поддержки участников СВО в мессенджере Telegram запущен бот «СВОяПомощь», который поможет быстро получить ответы на важные вопросы.