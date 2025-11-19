Глава Котельников провел встречу с бойцом СВО и его семьей

Участник специальной военной операции Дмитрий приехал на время отпуска домой, в Котельники. С военнослужащим и его семьей встретился в неформальной обстановке руководитель муниципалитета Михаил Соболев.

Темами обсуждения стали материально-техническое обеспечение подразделения, в котором служит боец, своевременность поставок необходимого снаряжения и гуманитарных грузов, бытовые условия российских военнослужащих.

Дмитрий рассказал главе округа о том, что его сослуживцы поддерживают постоянный контакт друг с другом, обмениваются новостями из дома и сохраняют высокий моральный дух даже в сложных условиях.

«Мы стараемся поддерживать связь с нашими военнослужащими, которые находятся вдали от дома, чтобы они и их родные всегда чувствовали нашу заботу», — подчеркнул Михаил Соболев.

В завершении встречи для бойца СВО и его близких провели экскурсию по музею-усадьбе «Белая Дача».