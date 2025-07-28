Глава Коломны вместе с активистами из Озер передал гумпомощь бойцам СВО

Очередную партию дополнительной помощи отправили из Озер в зону специальной военной операции. В посылках — матрасы, одеяла, подушки, полотенца, белье, бытовая химия, средства гигиены, продукты, сладости и строительные инструменты.

А еще 31 маскировочная сеть общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров: защитные полотна, которые своими руками плетут жители округа, регулярно уходят на фронт.

«Поддержка участников специальной военной операции была и остается нашим приоритетом. С активистами из озерского отделения „Союза пенсионеров Подмосковья“ и волонтерами отправили в зону спецоперации очередной гуманитарный груз. Благодарю всех неравнодушных жителей за помощь, которую они оказывают бойцам, конкретными делами приближая общую победу», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В сборе гумпомощи участвовали многие предприниматели и десятки неравнодушных жителей-озерчан.

«Каждый пакет, коробка и мешок несут в себе частичку заботы и добра. Все собранные вещи будут доставлены туда, где они нужны больше всего», — рассказали волонтеры Молодежного центра «Озеры».